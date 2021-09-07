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٠٧‏/٠٩‏/٢٠٢١, ١٢:٣٩ م

اليوم الثلاثاء؛

مظاهرات في كابل دعما للمعارضة في بنجشير

مظاهرات في كابل دعما للمعارضة في بنجشير

انطلقت مظاهرات عديدة في العاصمة الأفغانية كابل دعما للمعارضة "جبهة المقاومة الوطنية" في بنجشير وتنديدا بالتدخل الباكستاني، وسط إطلاق نار من مسلحي طالبان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أنطلت مظاهرات في كابل دعما للمعارضة في بنجشير ومنددة بالتدخل الباكستاني وسط إطلاق النار من طالبان.

وأظهرت مقاطع الفيديو المظاهرات والحشود التي عمت العاصمة كابل وسط إطلاق كثيف لمسلحي حركة طالبان النار في الهواء في محاولة لتفريق المتظاهرين.

وحمل بعض المتظاهرين لافتات تحت شعار "تحيا المعارضة الموت لباكستان".

وكان قائد "جبهة المقاومة الوطنية" أحمد مسعود قد أعلن أمس الاثنين أن المقاومة مستمرة بالقتال ضد "طالبان" في بنجشير، داعيا جميع الأفغان إلى المواجهة والتمرد ضد "طالبان".

/انتهى/

رمز الخبر 1917706
https://ar.mehrnews.com/news/1917706/

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