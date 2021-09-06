اولوية سياسة ايران الخارجية التوجه نحو دول الجوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، اكد اليوم الاثنين، على ان من اولويات ايران الاساسية في السياسة الخارجية التوجه نحو دول الجوار، مشددا على ان ايران تولي نظرة ايجابية نحو التفاوض ولكنها تؤمن بأن التفاوض من اجل التفاوض لن يصب في مصلحة الشعب الايراني واي من الاطراف الاخرى.

وفي اول اجتماع لوزير الخارجية الايراني مع السفراء ورؤساء البعثات الاجنبية المعتمدة لدى طهران، قال حسين امير عبداللهيان: " بان سياستنا الخارجية ستكون على اساس متوازن. وبناء عليه، فإن من اولوياتنا الاساسية، التوجه نحو جيراننا ولن نضع اي استثناء في اولويتنا نحو الجيران".

واضاف امير عبداللهيان:" ان اولويتنا الاخرى في سياستنا الخارجية تتمثل في النظرة الى قارة آسيا، مبينا ان قارة آسيا تتمتع بخاصية فريدة وان وجود قوى اقتصادية صاعدة يمنح آسيا والعالم فرصا جديدة"./انتهى/