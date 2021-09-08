قائد فيلق القدس: لا نسمح لزعزعة الأمن في الحدود/ تسجيل 635 حالة وفاة جديدة بكورونا

في اجتماع غير معلن؛ قائد فيلق القدس: لا نسمح لزعزعة الأمن في الحدود/ فشل مفاوضات الدوحة

قال عضواً في الجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في المجلس الشورى الإسلامي، ان قائد فيلق القدس في اجتماع غيرمعلن ناقش قضية فشل أمريكا في أفغانستان وقال لم نسمح لاحداً يزعزع أمن إيران.

تعليقا على تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ غريب آبادي: لا يحق لأحد المطالبة بوقف النشاطات النووية الايرانية

أكد مندوب ايران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الثلاثاء، انه لا يحق لأي أحد ان يطالب بوقف النشاطات النووية الايرانية، ناصحا هذه المنظمة الدولية بأن تحافظ على استقلاليتها وحياديتها ومهنيتها.

حول أخر التطورات في افغانستان؛ وزير الخارجية الايراني يجري محادثات مع الرئيس الافغاني الاسبق

بحث وزير الخارجية الايراني والرئيس الافغاني الاسبق، يوم الثلاثاء، آخر التطورات في افغانستان وتبادل الجانبان الأراء و وجهات النظر على الساحة الافغانية.

في برقية؛ ولايتي يعزي برحيل العلامة عبد الأمير قبلان

عزى الأمين العام لمجمع الصحوة الإسلامية "علي أكبر ولايتي" برحيل رئيس المجلس الأعلى الشيعي في لبنان العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان.

ابوالفضل عموئي: تشكيل حكومة وحدة وطنية في افغانستان يحدُّ من تواجد القوات الاجنبية

قال عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية الايرانية ابوالفضل عموئي ان تشكيل حكومة وحدة وطنية في افغانستان يحد من تواجد اية قوات اجنبية في هذا البلد.

العميد قرباني: انجازاتنا التسليحية هي ثمرة اعتمادنا على طاقاتنا الداخلية

اعتبر قائد طيران الجيش الايراني، العميد طيار يوسف قرباني، ان الانجازات التسليحية المتحققة في طيران الجيش ثمرة للثقة بطاقات البلاد والاستفادة من الشركات المعرفية الداخلية.

قاليباف يعزي قائد الثورة الاسلامية بوفاة شقيق عقيلته

وجّه رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف رسالة الى قائد الثورة الاسلامية معزيا بوفاة شقيق عقيلته المكرمة الحاج محمد خجستة باقر زادة.

قائد القوة البحرية الايرانية: انجازات إيران أثبتت للعدو والصديق قدرة البحرية الأيرانية وإمكانيتها الكبيرة

قال قائد القوة البحرية الايرانية الادميرال شهرام ايراني ان المدمرة سهند الايرانية الصنع وحاملة المروحيات مكران قطعتا في 45 الف كيلومتر في البحار والمحيطات ذات الامواج العاتية وعادتا الى الوطن بنجاح كامل بعد أن اثبتتا للعدو والصديق قدرة البحرية الايرانية وامكاناتها الكبيرة.

وزارة الصحة: تسجيل 635 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 635وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 111 الفا و892 شخص.

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