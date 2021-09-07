تشكيل حكومة وحدة وطنية في افغانستان يحدُّ من تواجد القوات الاجنبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان ابو الفضل عموئي، اشار في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، الى انعقاد مؤتمر وزاري لبلدان الجوار الافغاني في الاجواء الافتراضية باقتراح ايران، مؤكدا: ان رغبة الجمهورية الاسلامية الايرانية تتمثل بارساء السلام والاستقرار بهذا البلد لذلك تقدم الدعم لأية مبادرة تثمر عن الاستقرار كما انها تعزز التعاون لتحقيق هذا الهدف.

ولفت الى ان هذه المبادرة الايرانية تكتسب الاهمية للغاية وتدلل على ان طهران تبذل جهودها لعودة الاستقرار والسلام الى افغانستان.

ونوه الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستعمل، خلال المؤتمر، على تنمية الحوار والتعاون الافغاني - الافغاني حيث ينبغي لجميع الاطراف المساعدة لوضع نهاية للنزاع والتحرك باتجاه اقامة الحوار ومن ثم العمل على تأسيس حكومة وحدة وطنية بمشاركة جميع الاطياف والقوميات والمذاهب من أجل نيل حقوقها.

وندد بالغزو الاميركي لافغانستان وعدّه لم يفض، طيلة عشرين عاماً، سوى تدمير البنى التحتية وارتفاع وتيرة انتاج المخدرات والفساد والارهاب بهذا البلد كما ان الانسحاب الفوضوي أكد ان البيت الابيض لايولي اي اهتمام بمصالح الشعب الافغاني./انتهى/