انتفاضة "8 أيلول/ سبتمبر" أعرتْ الطبيعة الخبيثة للنظام الملكي القمعي البائد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال قاليباف في تصريحه في مستهل اجتماع مجلس الشورى الاسلامي اليوم الاربعاء: اننا نحيي ذكرى الانتفاضة الدموية لاهالي طهران في 17 شهريور عام 1357 هـ.ش (8 ايلول /سبتمبر 1978).

واضاف: ان انتفاضة اهالي طهران هذه تمكنت في مرحلة حساسة وخاصة من الثورة الاسلامية من الكشف عن الطبيعة الخبيثة للنظام الملكي البائد.

وقال قاليباف: اننا نحيي ذكرى هذا اليوم ونسال الباري تعالى الدرجات العلى لجميع شهداء الثورة الاسلامية خاصة شهداء 17 شهريور.

يذكر ان قوات النظام الملكي البائد ارتكبت مجزرة بشعة بحق المواطنين المتظاهرين في ساحة "جالة" (تغير اسمها الى ساحة الشهداء بعد انتصار الثورة) استشهد خلالها عدد كبير منهم وذلك في الـ 8 من ايلول /سبتمبر عام 1978 اي قبل انتصار الثورة الاسلامية بعدة اشهر في 11 شباط /فبراير عام 1979 .

/انتهى/