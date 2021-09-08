الاتحاد الاوروبي لديه مصالح مشتركة مع ايران بشأن القضايا الاقليمية والدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تغريدة على حسابه بموقع تويتر اليوم الاربعاء، كتب ميشال: انني تباحثت مع الرئيس الايراني حول التطورات في افغانستان وضرورة استئناف مفاوضات (فيينا) على وجه السرعة، بهدف اعادة الاتفاق النووي الى مساره الرئيسي.

واكد: ان الاتحاد الاوروبي وايران لديهما مصالح مشتركة من اجل التعاون بشأن القضايا الاقليمية والدولية، بما فيها التطورات الاخيرة داخل افغانستان.

وكما طالب هذا المسؤول الاوروبي، المجتمع الدولي بان لا يدخر جهدا في سياق معالجة الازمة الانسانية داخل افغانستان؛ مردفا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تقوم بدور هام في استضافة الرعايا الافغان.

وعن الاتفاق النووي، فقد كتب ميشال: ان الاتحاد الاوروبي سيواصل تعاونه مع كافة الاطراف والولايات المتحدة، للتأكد من تنفيذ كامل بنود هذا الاتفاق؛ منوها بضرورة الانطلاق من نافذة الدبلوماسية لتعزيز الامن على صعيد المنطقة./انتهى/