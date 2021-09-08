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٠٨‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٥:٣٨ م

شارل ميشال:

الاتحاد الاوروبي لديه مصالح مشتركة مع ايران بشأن القضايا الاقليمية والدولية

الاتحاد الاوروبي لديه مصالح مشتركة مع ايران بشأن القضايا الاقليمية والدولية

قال رئيس المجلس الاوروبي، شارل ميشال، الاتحاد الاوروبي لديه مصالح مشتركة مع ايران فيما يخص القضايا الدولية بما في ذلك التطورات في افغانستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تغريدة على حسابه بموقع تويتر اليوم الاربعاء، كتب ميشال: انني تباحثت مع الرئيس الايراني حول التطورات في افغانستان وضرورة استئناف مفاوضات (فيينا) على وجه السرعة، بهدف اعادة الاتفاق النووي الى مساره الرئيسي.

واكد: ان الاتحاد الاوروبي وايران لديهما مصالح مشتركة من اجل التعاون بشأن القضايا الاقليمية والدولية، بما فيها التطورات الاخيرة داخل افغانستان.

وكما طالب هذا المسؤول الاوروبي، المجتمع الدولي بان لا يدخر جهدا في سياق معالجة الازمة الانسانية داخل افغانستان؛ مردفا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تقوم بدور هام في استضافة الرعايا الافغان.

الاتحاد الاوروبي لديه مصالح مشتركة مع ايران بشأن القضايا الاقليمية والدولية

وعن الاتفاق النووي، فقد كتب ميشال: ان الاتحاد الاوروبي سيواصل تعاونه مع كافة الاطراف والولايات المتحدة، للتأكد من تنفيذ كامل بنود هذا الاتفاق؛ منوها بضرورة الانطلاق من نافذة الدبلوماسية لتعزيز الامن على صعيد المنطقة./انتهى/

رمز الخبر 1917756
https://ar.mehrnews.com/news/1917756/

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