استنفار أمني تام في العراق استعداداً لتأمين الزيارة الأربعينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المكتب الإعلامي للأسدي قال في بيان له، ان "الاسدي ترأس المؤتمر الامني الخاص بدائرة ومديريات أمن بغداد ووجه بالاستنفار الامني التام استعداداً لتأمين الزيارة الاربعينية والانتخابات المقبلة والعمل ليلا ونهاراً لإنجاح الخطة الامنية، بالاضافة الى وقوف الجهاز بكافة ضباطه ومنتسبيه على مسافة واحدة ومحايدة من جميع القوى والكيانات السياسية ومنع التدخل في الشأن الانتخابي".

وأضاف البيان، أنه "جاء ضمن التوجيه رصد ومتابعة كل التحركات المشبوهة التي قد يستغلها العدو لزعزعة الامن والاستقرار والتعامل بالمعلومة الاستباقية مع الاجهزة الامنية كافة، ومنع الخروقات الامنية مرتبط بإحكام السيطرة على العاصمة بغداد كونها خط سير الزائرين نحو كربلاء المقدسة، بالاضافة الى الاستمرار بملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية المنكسرة والتي تحاول الحصول على نصر اعلامي بين حين وآخر"./انتهى/

المصدر: العهد نيوز