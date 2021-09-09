خروقات بحرية صهيونية للمياه اللبنانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صدر عن قيادة الجيش اليوم الخميس البيان الآتي: بتاريخ 8 / 9 /2021 اعتبارا من الساعة 18,00 ولغاية الساعة22,40 تم تسجيل 3 خروق بحرية معادية للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 425 أمتار.

وتتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

وفي السياق اطلقت القوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم قنابل مضيئه قرب منطقة راس الناقورة و ادعت انه ورد بلاغ عن مشتبه به دخل المياه بالقرب من الناقورة و الحدود اللبنانية.

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