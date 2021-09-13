اجتماع مرتقب لوزيري خارجية إيران والسعودية مع مسؤولي نيودلهي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر مطلعة للصحيفة إن "نيودلهي تستعد لاجتماع وزيري خارجية إيران والسعودية"، مشيرة إلى أن أميرعبد اللهيان كان من المقرر أن يتوجه إلى نيودلهي يوم الاثنين، لكن رحلته أرجأت بسبب قضايا تتعلق بقمة منظمة شانغهاي للتعاون المقبلة.

وأضافت أنه من المقرر أن يصل بن فرحان إلى نيودلهي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يركز الجانبان على القضايا الثنائية، إلا أن التطورات في أفغانستان ستكون إحدى القضايا الهامة للتشاور بين طهران والرياض.

وتابع المصدر أن وزير الخارجية الهندي سوبرامانيان جيشانكار كان قد تحدث هاتفيا الأسبوع الماضي مع أميرعبد اللهيان حول الوضع في أفغانستان وموقفهما المشترك بشأن الحاجة إلى حكومة شاملة وتمثيلية في كابل، كما شكر جيشانكار إيران على مساعدتها في رحلات الإجلاء الهندية من أفغانستان.

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