وزير خارجية الكونغو يهنئ امير عبداللهيان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "لوتوندولا" اعرب في برقية التهنئة الى امير عبداللهيان، عن امله في تعزيز العلاقات القائمة على اسس الصداقة بين ايران والكونغو اكثر فاكثر.

وتمنى وزير خارجية الكونغو لنظيره الايراني، النجاح في اداء مهامه الجديدة./انتهى/