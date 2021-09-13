وزير خارجية الكونغو يهنئ امير عبداللهيان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "لوتوندولا" اعرب في برقية التهنئة الى امير عبداللهيان، عن امله في تعزيز العلاقات القائمة على اسس الصداقة بين ايران والكونغو اكثر فاكثر.
وتمنى وزير خارجية الكونغو لنظيره الايراني، النجاح في اداء مهامه الجديدة./انتهى/
بعث نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية في جمهورية الكونغو "كريستوف لوتوندولا" برقية الى نظيره الايراني "حسين امير عبداللهيان"؛ مهنئا اياه لمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في الكابينة الجديدة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "لوتوندولا" اعرب في برقية التهنئة الى امير عبداللهيان، عن امله في تعزيز العلاقات القائمة على اسس الصداقة بين ايران والكونغو اكثر فاكثر.
وتمنى وزير خارجية الكونغو لنظيره الايراني، النجاح في اداء مهامه الجديدة./انتهى/
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