تسجيل 408 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 22 ألفا و 329 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 340 ألفا و 656 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 3الفا و436 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت ان 7الفا و123 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و 627 ألفا و27 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 408 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 115الفا 167 حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 30 مليونا و 445 ألفا و 641 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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