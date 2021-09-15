تسجيل 452 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 19 ألفا و 731 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 360 ألفا و 387 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 3الفا و16 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت ان 7الفا و54 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و 654 ألفا و558 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 452 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 115الفا 619 حالة وفاة

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 30 مليونا و 557 ألفا و 737 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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