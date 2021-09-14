العميد تقي زادة رئيسا لجامعة "مالك الاشتر" الصناعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه جرت اليوم "الثلاثاء "مراسم بحضور رؤساء المؤسسات الامنية والعقائدية السياسية بوزارة الدفاع وعدد من كبار مسؤولي الوزارة، لتقديم العميد "تقي زادة" رئيسا جديدا لجامعة "مالك الاشتر" الصناعية التابعة لوزارة الدفاع وتكريم وتثمين جهود الرئيس السابق للجامعة العميد "ابوطالب شفقت".

وفي كلمتة لوزير الدفاع خلال المراسم اكد على وجود الكثير من الطاقات في القطاعات الحكومية والخاصة وقال: ان التعاون المستديم من قبل وزارة الدفاع خاصة الجامعة مع مختلف القطاعات في البلاد يحظى باهمية فائقة.

واضاف العميد آشتياني: ان جامعة "مالك الاشتر" الصناعية، فضلا عن الابحاث والاعمال العلمية التي تقوم بها، تدرج في جدول اعمالها مشاريع مهمة واستراتيجية حيث نامل بالاسراع في اكمال هذه المشاريع بتولي الدكتور تقي زادة مهمة رئاسة الجامعة.

يذكر ان العميد تقي زادة كان نائبا لوزير الدفاع قبل توليه مسؤولية رئاسة جامعة "مالك الاشتر" الصناعية.

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