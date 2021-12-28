طهران وموسكو تستعدان لرفع الاتصالات إلى أعلى مستوى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، صرح للصحفيين اليوم الثلاثاء إن موسكو وطهران تستعدان لرفع الاتصالات إلى أعلى مستوى. ولم يذكر المتحدث بأسم الكرملين أي تفاصيل آخرى، لكن من المرجح أنه كان يشير إلى اجتماع القمة القادم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي، والمقرر عقده في أوائل العام المقبل 2022.

وفي ذات السياق، كان المتحدث باسم الحكومة الایرانیة، قد اعلن في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي، سيزور العاصمة الروسية موسكو بدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبين علي بهادري جهرمي، أنه من المحتمل ان يزور الرئيس الإيراني موسكو مطلع العام المقبل 2022، وأن هذه الزيارة تأتي بدعوة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وتهدف لتعزيز العلاقات مع دول العالم لاسيما دول الجوار./انتهى/