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٢٨‏/١٢‏/٢٠٢١, ٧:٢١ م

المتحدث باسم الكرملين؛

طهران وموسكو تستعدان لرفع الاتصالات إلى أعلى مستوى

طهران وموسكو تستعدان لرفع الاتصالات إلى أعلى مستوى

صرح المتحدث باسم الكرملين في روسيا اليوم الثلاثاء ان موسكو وطهران تستعدان لرفع الاتصالات إلى أعلى مستوى مشدداً على ان الاتصالات تجري على أعلى مستوى بين الإيرانيين والروس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، صرح للصحفيين اليوم الثلاثاء إن موسكو وطهران تستعدان لرفع الاتصالات إلى أعلى مستوى. ولم يذكر المتحدث بأسم الكرملين أي تفاصيل آخرى، لكن من المرجح أنه كان يشير إلى اجتماع القمة القادم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي، والمقرر عقده في أوائل العام المقبل 2022.

وفي ذات السياق، كان المتحدث باسم الحكومة الایرانیة، قد اعلن في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي، سيزور العاصمة الروسية موسكو بدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبين علي بهادري جهرمي، أنه من المحتمل ان يزور الرئيس الإيراني موسكو مطلع العام المقبل 2022، وأن هذه الزيارة تأتي بدعوة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وتهدف لتعزيز العلاقات مع دول العالم لاسيما دول الجوار./انتهى/

رمز الخبر 1920739
https://ar.mehrnews.com/news/1920739/

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