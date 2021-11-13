الرئيس الايراني يؤكد على ضرورة الرقابة الصحية على الحدود الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني،آية الله ابراهيم رئيسي، اكد في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، اليوم السبت، على ضرورة استمرار الرقابة الصحية على حركة النقل عبر الحدود البرية والبحرية والجوية للبلاد، قائلاً: "بالنظر إلى ان بعض دول الجوار تشهد موجة جديدة من كورونا، فمن الضروري منع دخول الافراد الوافدين الذين لا يمتلكون شهادة اختبار سلبية لفحص الاصابة بفيروس كورونا".

وحول انتاج اللقاح الايراني اعتبر رئيسي ان انتاج لقاح كورونا من قبل الشركات المحلية امرا قيّما للغاية، مشيرا الى ان اولوية الحكومة هي دعم هذه الشركات، وبالتالي فإن الشراء المسبق لمنتجاتها من اللقاحات يزيد من املها في استمرار وتوسيع انشطتها.

واثنى الرئيس الايراني على جهود الكوادر الطبية والصحية في مكافحة كورونا في البلاد، واكد على ضرورة عدم التهاون في الالتزام بالتوصيات الصحية المقررة للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا، معبراً عن امله في التمكن من القضاء على جائحة كورونا والحفاظ على صحة المواطنين بتحقيق معدل التطعيم بنسبة اكثر من 80 بالمائة./انتهى/