أمريكا تخشى من اتصال الحشد الشعبي بخط المقاومة الفلسطينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الجزائري الجزائري قال، في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان” القوات الامريكية لديها رعب كبير من تواصل واتصال الحشد الشعبي بخط المقاومة الإسلامية في فلسطين لذلك تحاول بكل جهودها تحييد الحشد الشعبي”.

واضاف، ان” الطريق المسيطر عليها الحشد الشعبي يمثل قناة رعب للقوات الامريكية التي عجزت في ظل تطورها عن كشف اسراره وإمكانية اختراقه والسيطرة عليه”.

ولفت الى ان” الحشد الشعبي الان يمثل الشوكة الوطنية الحقيقية في عين الاحتلال الأمريكي مرة والقوى المناهضة له في الحكومة مرة أخرى التي ثبت لها بالدليل القاطع ركوز وثبات هذه القوة العقائدية”.

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