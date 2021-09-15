طائرات مسيرة تستهدف آليتين للحشد الشعبي بالقرب من معبر البوكمال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر أمنية، مساء الثلاثاء، عن سماع دوي انفجار بالقرب من معبر البوكمال جنوب شرق دير الزور عند الحدود السورية-العراقية.

وأشارت المصادر، إلى أن الانفجار ناجم عن قصف طائرات مسيرة مجهولة الهوية لآليتين للحشد الشعبي بالقرب من معبر البوكمال، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وأكدت المصادر، أن الآليتين المستهدفتين في محيط معبر البوكمال متمركزتين في اطار الجهوزية لمنع تسلل فلول داعش من سوريا إلى العراق وبالعكس.

وتابعت أن احدى الآليات المستهدفة تحمل كاميرا حرارية مهمتها رصد الشريط الحدودي بين سوريا والعراق لمنع تسلل داعش.

وتناقلت وسائل إعلام عراقية، أنه وبعد الضربة الجوية حلق طيران مسير أمريكي فوق منطقة الاستهداف لتقدير حجم الضربة.

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