تحالف الفتح يدين القصف الذي تعرض له الحشد الشعبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر التحالف في بيان، انه "ندين بأشد العبارات ،، الأعتداء الآثم الذي تعرضت له قواتنا المسلحة من أبناء الحشد الشعبي في الحدود العراقية السورية".

واضاف ان "تكرار الأعتداءات السافرة على السيادة العراقية يستدعي موقفاً صريحاً من الجميع الحكومة العراقية ومجلس النواب لحفظ السيادة وتأمين الحماية الكاملة لأبنائنا من خلال تحديد الدول المسؤولة عن هذه الاعتداءات ومواجهتها بجميع السبل الكفيلة بحفظ الكرامة وحماية الحدود وصون الدماء الزكية لابنائنا".

واشار الى ان "إكمال إنسحاب القوات الاجنبية من الأراضي العراقية، هي الخطوة الكفيلة بمنع التجاوز على سيادة العراق ودماء ابنائه".

ودعا التحالف "الجميع الى الوحدة والتكاتف لحماية الوطن وسيادته المستهدفة لاسيما وان الكيان الصهيوني يبدوا قد ارعبه قرار الحكومة العراقية باعادة ٣٠ الف من ابنائها في الحشد الشعبي الى الخدمة".

/انتهى/