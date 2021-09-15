النخّالة يهاتف ذوي أبطال كتيبة الحرية ويؤكد اعتزازه ببطولاتهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن موقع سرايا القدس أن القائد النخّالة أكد على دعم حركة الجهاد الإسلامي للأسرى وذويهم، وإصرارها على تحريرهم بكل السبل.

الجدير ذكره أن 6 أسرى تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع، فجر الاثنين الموافق 6-9-2021م، وهم القائد محمود عارضة قائد عملية انتزاع الحرية وتحرر إلى جانبه كل من: محمد قاسم عارضة، ويعقوب محمود قادري، وأيهم فؤاد كمامجي، ومناضل يعقوب انفيعات، وخمستهم ينتمون للجهاد، فيما زكريا محمد الزبيدي، ينتمي لحركة فتح، وجميعهم من جنين.

وتمكنت قوات الاحتلال الصهيوني من اعتقال أربعة منهم وهم، محمد ومحمود عارضة، وزكريا الزبيدي، ويعقوب قادري، فيما تواصل البحث عن الأسيرين مناضل نفيعات وأيهم كمامجي، اللذين ما زالا يتنسمان الحرية.

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