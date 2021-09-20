ناشطون: ابطال نفق الحرية رسموا البطولة بطعم آخر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اعتقال الاحتلال للاسيرين كممجي وانفعيات، جاء بعد نحو اسبوعين من المطاردة، فجر الاحد، من مخيم جنين، ليشعل مواقع التواصل الاجتماعي بالتفاعل مع أبطال عملية جلبوع الستة الذين سطروا بعمليتهم البطولية ارقى درجات المقاومة والعزيمة والارادة لتبقى عبرة للاجيال القادمة.

وكتبت احدى المغردات تعليقا على وصول البطلين إلى جنين رغم الحشد الاستخباراتي الاسرائيلي الكبير: "اختراقهم الجدار الفاصل وصولاً الى جنين.. انجاز سيضاف الى انجازاتهم".

وغرد احد الناشطين بالقول:"يا من سطرتم حريتكم بفخر و عِز ،، المجد لكم فلا تهنوا ولا تحزنوا فأنتم الاعلون.. الحرية لكم ولعنة الله على كُل من خان !!!".

وعبر المغردون عن املهم بأنهم سيتحررون قريبا، واكدوا ان التاريخ سيبقى يذكر ان هناك ابطالا ارادوا جولة في فلسطين فشقوا الارض وفعلوا ما ارادوا رغما عن انف الاحتلال وترسانته واسلحته.

ووجهت عملية تحرر الاسرى من سجن جلبوع المشهود عنه بأنه الاشد احكاما بين سجون كيان الاحتلال، صفعة قوية هزت كيان الاحتلال، وبينت هشاشته امام ارادة وتصميم الشعب الفلسطيني المقاوم.

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