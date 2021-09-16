الرئيس الايراني يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الباكستاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان" اليوم الخميس في دوشنبة، برئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" وبحث معه سبل تنمية وتعزيز العلاقات بين البلدين.

ويذكر ان هذا اللقاء، جرى على هامش قمة رؤساء الدول الاعضاء في قمة شنغهاي للتعاون، والذي تستضيفه العاصمة الطاجيكية دوشنبة على مدى اليوم وغدا الجمعة (16 و17 ايلول 2021).

وفي سياق متصل، كان المتحدث باسم حكومة باكستان صرح قبل مغادرة عمران خان والوفد المرافق الى دوشنبة، ان الاخير سيلتقي برئيس الجمهورية الايراني لبحث سبل التعاون الثنائي ولاسيما فيما يخص تطورات افغانستان./انتهى/