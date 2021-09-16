رئيسي: تطوير العلاقات الاقتصادية في المنطقة من أهم أولويتا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي مساء اليوم الخميس في اليوم الأول من زيارته لطاجيكستان نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو مؤكدا أن الأولوية ايران تطوير العلاقات الاقتصادية في المنطقة ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المشتركة من قبل الوزراء الإيرانية مع باقي الدول.

وقال إن مستوى العلاقات الاقتصادية بين إيران وبيلاروسيا ليس كافيا ومرضيا، مضيفا أن استكمال المشاريع المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن يمكن أن يسرع ويسهل توسيع التفاعلات الاقتصادية الثنائية.

وقال رئيسي تطوير العلاقات الإقليمية هو أحد السبل لمواجهة العقوبات، وقد وجدت دول مثل إيران وبيلاروسيا السبل والوسائل للتغلب على العقوبات في إشارة إلى اعتراف الحكومة الأمريكية بفشل سياسة الضغوط القصوى على الشعب الإيراني.

قال الرئيس بيلاروسي لم تنجح أي دولة في فرض العقوبات على دول أخرى، والعقوبات هي في الأساس سياسة فاشلة في العالم.

كما اكد اهتمامه بتوسيع العلاقات الاقتصادية والتعاون مع إيران، وقال المستوى الحالي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين لا يتناسب بأي حال من الأحوال مع العلاقات السياسية الودية بين إيران وبيلاروسيا ويجب توسيع العلاقات بين البلدين.

وقال نحتاج إلى تشكيل مجموعة عمل مشتركة بالإضافة إلى تسريع استكمال المشاريع المشتركة لوضع خارطة طريق عملياتية لتحسين العلاقات بين البلدين.

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