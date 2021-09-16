الرئيس الايراني يلتقي نظيره الاوزبكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني، ابراهيم رئيسي، استقبل اليوم الخميس، نظيره الاوزبكي، شوكت مير ضيافت، على هامش قمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الطاجيكية دوشنبة.

ويذكر ان الرئيس الايراني، غادر صباح اليوم الخميس، طهران متوجها الى طاجيكستان لحضور قمة شنغهاي واجراء مباحثات مع عدد من قادة الدول الاعضاء.

ومن المقرر ان يلقي الرئيس الايراني كلمته في القمة يوم غد الجمعة، كما ينوي الوفد الايراني المرافق، عقد اجتماعات مشتركة لتوقيع اتفاقات بمختلف المجالات القانونية والسياسية والاقتصادية مع جمهورية طاجيكستان./انتهى/