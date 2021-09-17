انطلاق قمة منظمة شنغهاي للتعاون بحضور الرئيس الايراني

ويشارك الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، في اجتماع القمة، واجرى يوم امس عدة لقاءات ثنائية مع رؤساء الوفود المشاركة.

ومن المقرر ان يلقي السيد ابراهيم رئيسي كلمة في اجتماع القمة اليوم يشرح فيها مواقف الجمهورية الإسلامية الايرانية حول القضايا الإقليمية والدولية.

وسيناقش الاجتماع النتائج الرئيسية لأنشطة منظمة شنغهاي للتعاون على مدى السنوات العشرين الماضية ، وآفاق التعاون متعدد الأطراف داخل المنظمة.

کما سيناقش المشاركون في قمة شنغهاي مختلف القضايا ، بما في ذلك التعاون الإقليمي والدولي والإجراءات المشتركة داخل المنظمة للتعامل مع تداعيات الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يتخذ قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون قرارا بشأن عملية قبول عضوية إيران الدائمة في المنظمة حيث تقدمت بطلب العضوية الدائمة عام 2015 .

وكانت منظمة شنغهاي للتعاون قد تأسست في شنغهاي عام 1996 بحضور رؤساء روسیا والصين وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان.

وفي العام 2005 انضمت ايران والهند وباكستان للمنظمة بصفة عضو مراقب وفي عام 2017 منحت الهند وباكستان الى العضوية الدائمة.

وتعد افغانستان ومنغوليا وبيلاروسيا دول اعضاء مراقبة في المنظمة في الوقت الحاضر، كما تقدمت كلا من ارمينيا وجمهورية اذربيجان والنيبال وكمبوديا وتركيا وسريلانكا بطلب الانضمام للمنظمة عام 2015.

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