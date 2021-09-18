الرئيس الايراني يصل مدينة كولاب جنوب طاجيكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في المرحلة الأخيرة من زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام إلى طاجيكستان وصل رئيس الجمهورية رئيسي إلى مدينة كولاب لزيارة ضريح العارف الايراني، مير سيد علي همداني والالتقاء مع أهالي المدينة.

ويرافق الرئيس الايراني في زيارته لمدينة كولاب رئيس مجلس النواب الطاجيكي.

وبالإضافة إلى زيارة قبر مير سيد علي همداني ، سيزور رئيسي أيضًا متحفه ويلقي كلمة أمام الجمهور.

ولد العارف الايراني في الثاني عشر من رجب عام 714 هـ في مدينة همدان (غرب ايران) وتوفي في ذي الحجة عام 786 هـ.

ويعتبر مير سيد علي همداني من أكثر الشخصيات الروحية احتراما في طاجيكستان وشبه القارة الهندية.

والعارف الايراني كان حافظا للقرآن الكريم، كما ان انتشار العديد من فنون القرون الماضية في إقليم كشمير مرتبط بأسم مير سيد علي همداني، وتعد فنون النسيج وحياكة الوشاح والفخار والخط من بقايا تراث همداني و 700 من رفاقه.

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