نسعى لتوسيع العلاقات مع طاجيكستان في جميع المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي، قال خلال كلمة قصيرة القاها للترحيب بأهالي مدينة كولاب الطاجيكية: "نسعى لتوسيع وتطوير العلاقات مع طاجيكستان في جميع المجالات".

واشار إلى معرفته بأن قلب الشعب الطاجيكي مع الثورة الاسلامية الايرانية وقائدها الامام الخميني (ره)، بالقول: "انا سعيد جدا لانني نجحت في مقابلة شعبكم الطيب وزيارة مرقد السيد الجليل میرعلی همداني رجل الدين الطيب".

واضاف: "لدينا روابط عميقة واتصال ثقافي مع الشعب الطاجيكستاني الطيب، وهذا الارتباط الثقافي بيننا وبينكم رصيد كبير سيزداد إن شاء الله يوما بعد يوم".

وفي ختام كلمته امام اهالي كولاب خلال نهاية زيارته التي استمرت ثلاثة ايام إلى طاجيكستان، شكر الرئيس الايراني رئيس البرلمان الطاجيكي الذي رافقه في زيارته لكولاب، وكذلك المسؤولين المحليين./انتهى/