المنتخب الايراني لكرة الطائرة يتأهل لنهائي بطولة آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الفريق الايراني تمكن من التغلب على الصين في المجموعات الاولى والثالثة والرابعة (25/22، 25/22 و25/17)، فيما فازت الصين بالمجموعة الثانية بنتيجة 25 إلى 17، وبهذا تأهلت ايران الي نهائي البطولة.

وكانت ايران قد تغلبت في مبارياتها الخمسة السابقة على كل من هونغ كونغ، تايلند، باكستان ، وكوريا الجنوبية وتايوان.

وبهذه النتيجة، وصلت إيران إلى نهائي البطولة الآسيوية وحجزت بطاقة المشاركة في بطولة العالم.

وسيخوض المنتخب الايراني لكرة الطائرة مباراته النهائية غدا الاحد مع الفائز من مباراة اليابان و تايوان.

ويضم المنتخب الايراني كلا من ميلاد عبادي بور وميثم صالحي وجواد كريمي وأمين إسماعيل نجاد وعلي أصغر مجرد وأمير حسين توخته ومحمد رضا حضرت بور.

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