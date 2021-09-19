  1. إيران
  2. الإقتصاد
١٩‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٢:٠٣ م

وزير النفط يعيّن مديرا تنفيذيا جديدا لشركة الغاز الوطنية الايرانية

وزير النفط يعيّن مديرا تنفيذيا جديدا لشركة الغاز الوطنية الايرانية

عيّن وزير النفط " جواد أوجي"، مديرا تنفيذيا جديدا لشركة الغاز الوطنية الايرانية اليوم الاحد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الادارة العامة لوزارة النفط، فان الوزير قد عين " مجيد تشكني" مديرا تنفيذيا جديدا لشركة الغاز ومساعدا لوزير النفط بشؤون الغاز.

وحدد الوزير في خطاب التعيين الذي حصلت "فارس" على نسخة منه، عدة اهداف للمدير الجديد منها استمرار الاهتمام الجاد في تحقيق الارباح واجتذاب النقد الاجنبي عبر تجارة الغاز ( تصدير – ترانزيت – مقايضة). ودعم شركات المعرفة وتوطين وتطوير تقنية المعدات والقطع الاستراتيجية بصناعة الغاز، وسن القرارت واللوائح المشجعة على الاستثمار في القطاعات الاساسية بهذه الصناعة.

/انتهى/

رمز الخبر 1918088
https://ar.mehrnews.com/news/1918088/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 14 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات