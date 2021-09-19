وزير النفط يعيّن مديرا تنفيذيا جديدا لشركة الغاز الوطنية الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الادارة العامة لوزارة النفط، فان الوزير قد عين " مجيد تشكني" مديرا تنفيذيا جديدا لشركة الغاز ومساعدا لوزير النفط بشؤون الغاز.

وحدد الوزير في خطاب التعيين الذي حصلت "فارس" على نسخة منه، عدة اهداف للمدير الجديد منها استمرار الاهتمام الجاد في تحقيق الارباح واجتذاب النقد الاجنبي عبر تجارة الغاز ( تصدير – ترانزيت – مقايضة). ودعم شركات المعرفة وتوطين وتطوير تقنية المعدات والقطع الاستراتيجية بصناعة الغاز، وسن القرارت واللوائح المشجعة على الاستثمار في القطاعات الاساسية بهذه الصناعة.

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