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٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٤:١٦ ص

خلال لقائه وزيرة الصناعة الماليزية؛

نائب وزير الخارجية الايراني يؤكد على أهمية ميناء جابهار كمحور اقتصادي في المنطقة

نائب وزير الخارجية الايراني يؤكد على أهمية ميناء جابهار كمحور اقتصادي في المنطقة

أكد نائب وزير وزير الخارجية الايراني للشؤون الدبلوماسية الاقتصادية ان ميناء جابهار جنوب شرق البلاد يعد باعتباره محور اقتصادي في المنطقة، يمكن أن يسهل عبور البضائع إلى الدول المجاورة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، مهدي صفري قال خلال لقائه مع وزيرة الصناعة الزراعية والسلع الاساسية بدولة ماليزيا، داتو زورايدا قمر الدين، اليوم الاثنين: "ان ميناء جابهار (جنوب شرق) باعتباره قطبا اقتصاديا في المنطقة، يسهم في تسهيل تجارة الترانزيت مع دول الجوار"، مضيفاً: "نحن ندعم التعامل التجاري بشتى الطرق، ومنها تجارة المقايضة، مع ماليزيا".

ومن جهتها صرحت وزيرة الصناعة الزراعية والسلع الاساسية بدولة ماليزيا،السيدة قمر الدين، انها تقوم حاليا بزيارة لطهران من اجل توسيع العلاقات التجارية في شتى المجالات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية./انتهى/

رمز الخبر 1921756
https://ar.mehrnews.com/news/1921756/

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