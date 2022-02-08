نائب وزير الخارجية الايراني يؤكد على أهمية ميناء جابهار كمحور اقتصادي في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، مهدي صفري قال خلال لقائه مع وزيرة الصناعة الزراعية والسلع الاساسية بدولة ماليزيا، داتو زورايدا قمر الدين، اليوم الاثنين: "ان ميناء جابهار (جنوب شرق) باعتباره قطبا اقتصاديا في المنطقة، يسهم في تسهيل تجارة الترانزيت مع دول الجوار"، مضيفاً: "نحن ندعم التعامل التجاري بشتى الطرق، ومنها تجارة المقايضة، مع ماليزيا".

ومن جهتها صرحت وزيرة الصناعة الزراعية والسلع الاساسية بدولة ماليزيا،السيدة قمر الدين، انها تقوم حاليا بزيارة لطهران من اجل توسيع العلاقات التجارية في شتى المجالات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية./انتهى/