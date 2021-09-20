وزارة النفط الايرانية تعيّن ممثلا لها بخصوص التعاون مع العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه حدد وزير النفط في خطاب التعيين، مهام ممثل وزارة النفط بما يخص التعاون مع العراق، منها تشخيص المقومات والامكانيات لدى البلدين في مجال تجارة النفط والمشتقات النفطية،وتحديد وايجاد الارضيات اللازمة المفضية الى زيادة الحضور المتبادل للقطاع الخاص والمستثمرين بقطاع النفط بين الجانبين.

ودعا الوزير، ممثل الوزارة لمتابعة موضوع مقايضة النفط او المشاركة في المشاريع بالتنسيق مع شركة النفط الوطنية الايرانية ، فضلا عن متابعة تسريع وتيرة تسوية مستحقات صادرات الغاز بالتنسيق مع المركزي الايراني والشركة الوطنية للغاز والعمل على تبادل المعلومات المختصة بالحقول النفطية المشتركة بالتنسيق مع شركة النفط الوطنية.

وأشار الوزير الى ضرورة اجراء الممثل الجديد التنسيقات اللازمة عبر سفارة العراق في طهران بجانب سفارة ايران في بغداد بهدف دفع المواضيع المذكورة الى الامام.

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