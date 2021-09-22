أمير عبداللهيان يهنئ نظيره اللبناني بمناسبة تشكيل الحكومة في لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسن أمير عبداللهيان تشكيل الحكومة اللبنانية خطوة مهمة لتجاوز المشاكل وتحقيق تطلعات الأمة اللبنانية الصامدة وأضاف ايران تؤمن بأن السلام والاستقرار في لبنان قد تحقق بشكل ديمقراطي في ظل الانسجام والتماسك الداخلي وبعيدًا عن التدخل الأجنبي.

وأكد أمير عبد اللهيان أن اللبنانيين الذين حققوا مع المقاومة والجيش اللبناني إنجازات باهرة في مواجهة الإرهاب والاحتلال والتكفير سيكونون قادرين على حل مشاكل بلادهم وبالتالي سيتجهون نحو الازدهار والتقدم.

وفي نهاية الرسالة قال أمير عبداللهيان ان ايران ستقف دائما إلى جانب اللبنانيين حكومة وشعبا وتعلن كما في الماضي استعدادها للتطور الشامل للعلاقات.

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