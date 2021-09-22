زراعة ما يزيد عن 88 ألف هكتار من فول الصويا والسمسم وعباد الشمس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أضاف وكيل مشاريع البذور الزيتية بوزارة الجهاد الزراعي غلام حسين خدرايي: في الموسم الزراعي الحالي، تم زراعة حوالي 28 ألف هكتار في ثلاث محافظات هي كلستان ومازندران وأردبيل بفول الصويا.

وتوقع أن يتم حصاد حوالي 60 ألف طن من المحاصيل من هذا المستوى، كما يمكن للمزارعين تقديم فول الصويا للشركة الإيرانية الحكومية بسعر الشراء المعتمد.

وقال "حصاد فول الصويا سيبدأ تقريبا من نهاية سبتمبر أيلول هذا العام." وأضاف خدرايي: بالنسبة للمحصول العام المقبل، تم تحضير ما يقرب من ألفي طن من بذور فول الصويا من أصناف مختلفة".

وفيما يتعلق بزراعة عباد الشمس، قال: "في الموسم الزراعي الحالي، تمت زراعة أكثر من 50 ألف هكتار من عباد الشمس".

وقدر وكيل مشروع البذور الزيتية: من حوالي 10 آلاف هكتار من المساحة المزروعة بزيت دوار الشمس، سيتم الحصول على حوالي 15 ألف طن من المحصول.

وأعلن عن خطط لتطوير زراعة أصناف هجينة وزيت عباد الشمس وأضاف: "بعض هذه الأصناف الزيتية أجنبية والبعض الآخر منتج محليًا، بدأ حصاد عباد الشمس وسيستمر حتى نوفمبر في المناطق الحارة".

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