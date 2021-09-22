التهديد العسكري ضد ايران غير مجد / استعراض التعبئة البحرية رسالة سلام للدول الصديقة والجارة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الادميرال تنكسيري، اكد على هامش اجراء التعبئة الشعبية في بحرية حرس الثورة الاسلامية لاكبر مناورة واستعراض لقدراتها بمشاركة اكثر من 1000 قطعة بحرية في مياه الخليج الفارسي، على ان التهديد العسكري ضد ايران غير مجد وسنجعل الاعداء يندمون على ارتكاب ابسط عدوان.

ووصف قائد القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية الادميرال علي رضا تنكسيري، الاستعراض الكبير للتعبئة البحرية، باستعراض الاقتدار والعزة للنظام الولائي والشعبي في الجمهورية الاسلامية الايرانية، واشار إلى ان رسالته تتمثل في السلام والصداقة والاخوة للدول الصديقة والجارة.

وقامت القوة البحرية للحرس الثورة الاسلامية اليوم الاربعاء بتنظيم استعراض كبير شاركت فيه مئات الزوارق التابعة للتعبئة البحرية.

وحضر الاستعراض قائد القوة البحرية للحرس الثوري الادميرال علي رضا تنكسيري وممثل قائد الثورة الاسلامية في محافظة هرمزكان حجة الاسلام عبادي زادة وقائد فيلق الامام السجاد(ع) للحرس الثوري في هرمزكان العميد اباذر سالاري وقائد المنطقة الاولى للقوة البحرية للحرس الثوري العميد عباس غلام شاهي.

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