الرد الايراني سيكون مدمراً إذا تجرأ العدو على تهديد مصالحنا الوطنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد سلاح البحرية لحرس الثورة الاسلامية، الأدميرال علي رضا تنكسيري ، التقى اليوم الاثنين بممثل قائد الثورة الاسلامية في محافظة هرمزكان حجة الإسلام والمسلمين محمد عبادي زاده، وإمام جمعة مدينة بندر عباس.

وأشار قائد القوة البحرية الى زيادة القدرة القتالية والنهوض بمستوى الجهوزية دات وتعزيز الروح الجهادية الثورية لمنتسبي القوة البحرية في مواجهة الاستكبار العالمي وقال ان القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية ومن خلال عمليات التحكم الاستخباري الكامل في كل ارجاء الخليج الفارسي ومضيق هرمز وجميع السواحل الجنوبية والشمالية للبلاد ترصد جميع تحركات الاعداء والاجانب وتبسط سيطرتها واذا ما شعرت بوجود اي تهديد لموارد ومصالح النظام المقدس للجمهورية الاسلامية فانها ستقابل ذلك برد مدمر يجلب الندم للاعداء .

واكد الأدميرال علي رضا تنكسيري، اهمية المضمون الاستراتيجي لشعار العام الجاري الذي اطلقة قائد الثورة الاسلامية وقال انه من خلال تعزيز قدرة التعبئة البحرية باعتبارها الخط الثاني للبحرية التي يتم تنظيمها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وبطاقة قرابة خمسين ألف فرد على شكل 14 الف مجموعة بحرية لتقديم الخدمات في البحر، وتقديم الإغاثة للمواطنين اثناء الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات ، وخلق فرص العمل ، وتطوير الإنتاج بدعم من الشركات المعرفية ، ومكافحة تهريب البضائع والوقود والثروة الحيوانية والمخدرات ، وضمان أمن السواحل والمياه الإقليمية.

ومن جهته، قال حجة الاسلام عبادي زاده ان استقرار قيادة القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية في جنوب البلاد ومضيق هو مدعاة للسلام والشموخ والاقتدار والقوة للنظام المقدس للجمهورية الإسلامية ، ومصدر رعب وخوف للاعداء المثيرن للفتن وهنا نرى من الواجب ان نعرب عن تقديرنا وشكرنا للجهود المخلصة للقائد الغيور للقوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية وباقي قادة ومنتسبي سلاح البحر لحرس الثورة الاسلامية.

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