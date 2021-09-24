الصين تؤمن بأن إحياء الاتفاق النووي يصب في مصلحة جميع الأطراف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضاف "تشاو لي جيان" في مؤتمر صحفي في بكين اليوم الجمعة، إن الصين تؤمن دائما بأن الإحياء والتنفيذ الكاملين والفعالين لاتفاقية العمل المشترك الشامل ( الاتفاق النووي) يصب في مصلحة جميع الأطراف.

وأضاف أن على الولايات المتحدة، بصفتها البادئ بالتوتر في الوضع النووي الإيراني، أن تصحح سياستها الخاطئة المتمثلة في "الضغط الأقصى" على إيران وأن ترفع بالكامل جميع العقوبات غير القانونية ضد إيران.

وقال المسؤول الصيني إن على الولايات المتحدة أن تمضي قدما في عملية استئناف المفاوضات بسرعة والتوصل إلى نتيجة بهذه الطريقة.

وقال إن الصين ستعمل مع جميع الأطراف المعنية لمواصلة جهودها الحثيثة لإحياء الاتفاق النووي.

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