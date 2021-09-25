إيران لديها ستة جيوش خارج حدودها/ أمريكا والاحتلال غاضبون من قوة إيران الإقليمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد مقر خاتم الانبياء اللواء غلام علي رشيد في إحياء الذكرى الـ41 للدفاع المقدس الذي أقيم صباح اليوم في مقر الأركان العامة للقوات المسلحة، في إشارة إلى أسباب الحرب المفروضة والتدابير المتخذة لتغيير الوضع، لقد غيرنا الاوضاع بما ذلك عدم وجود اتفاقيات دفاعية مع حكومات ودول أخرى في الاربعين العام الماضية بالانضمام إلى دول وبعض الحكومات وبناء قوى إقليمية و القوى الدينية والشعبية.

وفي إشارة إلى تصرفات الشهيد سليماني لخلق الردع، قال: الشهيد الحاج قاسم سليماني قال في لقاء مع قادة القوات المسلحة قبل ثلاثة أشهر من استشهاده في مقر خاتم الانبياء وبدعم من قيادة الحرس الثوري الإيراني ومقر الجيش وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، قمت الآن بتنظيم 6 جيوش خارج الأراضي الإيرانية.

وتابع اللواء رشيد انه ستة أقسام من الجيوش الشعبية وعقادية يعيشون خارج حدود إيران، وأي عدو يريد محاربة النظام الإسلامي يجب أن يمر عبر هذه الجيوش الستة كما ان العدو لايستطيع تنفيذ مهمته مع وجود الجيوش الستة، جيش في لبنان يسمى حزب الله، وجيش في فلسطين يسمى حماس والجهاد الإسلامي، وجيش في سوريا وجيش عراقي يسمى الحشد الشعبي وجيش في اليمن يسمى أنصار الله، هذه القضية تسبب في ردع بلدنا. وغضب الأمريكيون والنظام الصهيوني على القوة الإقليمية لإيران ينبع من حقيقة أنه يرى أن إيران لديها كلا عنصري القوة، القوات الجاهزة للدفاع و القوة الاقليمية.

وقال اللواء رشيد قبل انتصار الثورة الإسلامية كانت القوات المسلحة على طريقة التفكير الأمريكية ولكن بعد الثورة الاسلامية كل سياستنا الدفاعية ركزت على تجارب عصر الدفاع المقدس. كما راينا في الفترة الاخيرة دمار القوات الامريكية في افغانستان والعراق نتيجة غرطسة الفكر الامريكي.

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