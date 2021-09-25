إيران تؤكد مجدداً دعم وحدة وسيادة الأراضي السورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "سانا"، أنه وخلال لقاء وزير الخارجية الإيراني المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية "غير بيدرسون" في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ندد عبد اللهيان بالإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية داعياً المنظمة الدولية إلى القيام بدور أكثر فاعلية لرفعها ومعرباً عن دعمه لجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية.

بدوره عرض بيدرسون خلال اللقاء آخر التطورات في سورية وإجراءات الأمم المتحدة ذات الصلة.

المصدر: سانا