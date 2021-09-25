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٢٥‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٧:١٥ م

على لسان وزير خارجيتها؛

إيران تؤكد مجدداً دعم وحدة وسيادة الأراضي السورية

إيران تؤكد مجدداً دعم وحدة وسيادة الأراضي السورية

جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التأكيد على السياسة المبدئية لإيران وثبات موقفها المتمثل بدعم وحدة وسيادة الأراضي السورية مشدداً على أن الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية أدى إلى تفاقم الأزمة فيها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "سانا"، أنه وخلال لقاء وزير الخارجية الإيراني المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية "غير بيدرسون" في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ندد عبد اللهيان بالإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية داعياً المنظمة الدولية إلى القيام بدور أكثر فاعلية لرفعها ومعرباً عن دعمه لجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية.

بدوره عرض بيدرسون خلال اللقاء آخر التطورات في سورية وإجراءات الأمم المتحدة ذات الصلة.

المصدر: سانا

رمز الخبر 1918276
https://ar.mehrnews.com/news/1918276/

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