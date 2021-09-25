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٢٥‏/٠٩‏/٢٠٢١, ١١:١٥ م

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن؛

زيارة مرتقبة لأمير عبداللهيان الى لبنان في أقرب فرصة

زيارة مرتقبة لأمير عبداللهيان الى لبنان في أقرب فرصة

أعلن المتحدث باسم الوزارة الخارجية الإيرانية عن زيارة مرتقبة لأمير عبداللهيان إلى لبنان في أقرب فرصة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم الوزارة الخارجية سعيد خطيب زاده، ردا على سؤال صحفي في نيويورك حول أنباء الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الإيراني إلى لبنان قال تم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وهناك توجد علاقات وثيقة بين إيران ولبنان. ".

وأضاف هذه الزيارة ستتم في أول فرصة لكن لا توجد خطة من هذا القبيل للذهاب إلى بيروت في طريق العودة إلى طهران.

وقال خطيب زادة إن شاء الله سنخطط في أقرب فرصة وسيتوجه السيد أمير عبد اللهيان بالتأكيد إلى بيروت لتهنئة لبنان حكومة وشعبا.

وتابع حول الوقت المحدد لهذه الزيارة بعد العودة الى طهران سنخطط في أقرب فرصة لزيارة لبنان.

/انتهى/

رمز الخبر 1918284
https://ar.mehrnews.com/news/1918284/

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