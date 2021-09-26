  1. إيران
  2. العلوم
٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٣:٥٤ م

في مدينة أردبيل الصناعية؛

إنتاج أجهزة استشعار وإلكترونيات للسيارات على يد شركة معرفية إيرانية

إنتاج أجهزة استشعار وإلكترونيات للسيارات على يد شركة معرفية إيرانية

تمكنت شركة معرفية إيرانية من إنتاج وتصنيع أجهزة استشعار وإلكترونيات للسيارات أرخص بنسبة 70٪ مقارنة بالمنتجات الأجنبية وجودة أفضل من نظيرها الأوروبي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن شركة معرفية مقرها مدينة أردبيل الصناعية /شمال غرب إيران/ تعمل في مجال إنتاج المجمعات الإلكترونية للسيارات، وقال القائم على المشروع والرئيس التنفيذي للشركة المنتجة لأجهزة استشعار السيارات بهزاد كهني: "ان هذا المنتج مشابه للمنتجات الأجنبية وهو أرخص بنسبة 70٪ وجودة أفضل من نظيرها الأوروبي".

وبشأن تصدير المنتج قال: "وقعنا عقدا مع روسيا لإنتاج 6 مجسات لمحركات السيارات ولكن بسبب العقوبات توقف العمل ونأمل أن نواصل تعاوننا بإجراء تغييرات".

وأضاف رئيس الشركة المعرفية: "تقدمنا بطلب إلى صندوق الابتكار للحصول على تسهيلات رأس المال الثابت لشراء الآلات، والتوسع في شرائها وتصنيع المرحلات الكهرومغناطيسية".

/انتهى/

رمز الخبر 1918303
https://ar.mehrnews.com/news/1918303/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 16 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات