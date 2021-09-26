إنتاج أجهزة استشعار وإلكترونيات للسيارات على يد شركة معرفية إيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن شركة معرفية مقرها مدينة أردبيل الصناعية /شمال غرب إيران/ تعمل في مجال إنتاج المجمعات الإلكترونية للسيارات، وقال القائم على المشروع والرئيس التنفيذي للشركة المنتجة لأجهزة استشعار السيارات بهزاد كهني: "ان هذا المنتج مشابه للمنتجات الأجنبية وهو أرخص بنسبة 70٪ وجودة أفضل من نظيرها الأوروبي".

وبشأن تصدير المنتج قال: "وقعنا عقدا مع روسيا لإنتاج 6 مجسات لمحركات السيارات ولكن بسبب العقوبات توقف العمل ونأمل أن نواصل تعاوننا بإجراء تغييرات".

وأضاف رئيس الشركة المعرفية: "تقدمنا بطلب إلى صندوق الابتكار للحصول على تسهيلات رأس المال الثابت لشراء الآلات، والتوسع في شرائها وتصنيع المرحلات الكهرومغناطيسية".

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