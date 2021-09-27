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٢٧‏/٠٩‏/٢٠٢١, ١٢:٠٢ م

الناطق باسم الحركة حماس؛

حماس تقدِّر مواقف العراق الرافضة للتطبيع وتدعو الشعوب للوقوف بوجه المطبعين

حماس تقدِّر مواقف العراق الرافضة للتطبيع وتدعو الشعوب للوقوف بوجه المطبعين

قال الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم أنَّ الحركة "تقدر عاليًا المواقف المسؤولة والنبيلة التي صدرت عن القوى السياسية والمجتمعية، وشيوخ ووجهاء عشائر العراق الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، المؤيدة والداعمة لشعبنا الفلسطيني ومقاومته وقضاياه العادلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعربت عن تقديرها حركة "حماس" لمواقف الرئاسة والحكومة والقضاء العراقي الرافضة لمحاولات التطبيع مع العدو الصهيوني، والداعمة لنضال الشعب الفلسطيني وحقوقه وثوابته.

وأضاف برهوم "نؤكد رفضنا وإدانتنا لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ومن أي مستوى كان، لما له من تداعيات خطيرة على شعبنا الفلسطيني وحقوقه وقضيته، وعلى المنطقة برمتها"، داعيًا شعوب الأمة العربية والإسلامية كافة إلى الوقوف صفًا واحدًا في وجه المطبعين وفضحهم، والعمل على توفير كل عوامل ومقومات صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال ومشاريعه ومخططاته.

/انتهى/

رمز الخبر 1918325
https://ar.mehrnews.com/news/1918325/

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