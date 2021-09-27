حماس تقدِّر مواقف العراق الرافضة للتطبيع وتدعو الشعوب للوقوف بوجه المطبعين

وأضاف برهوم "نؤكد رفضنا وإدانتنا لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ومن أي مستوى كان، لما له من تداعيات خطيرة على شعبنا الفلسطيني وحقوقه وقضيته، وعلى المنطقة برمتها"، داعيًا شعوب الأمة العربية والإسلامية كافة إلى الوقوف صفًا واحدًا في وجه المطبعين وفضحهم، والعمل على توفير كل عوامل ومقومات صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال ومشاريعه ومخططاته.