استشهاد منتسبين في حريق مركز أبحاث الاكتفاء الذاتي التابع للحرس الثوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية في بيان اصدرته أعلنت عن "وفاة 2 من أصل 3 كانوا قد تعرضوا لاصابات إثر حريق اندلع بأحد مراكزنا البحثية غربي العاصمة طهران".

واندلع حريق مساء الأحد في أحد مراكز أبحاث الاكتفاء الذاتي التابعة لحرس الثورة الاسلامية في غرب العاصمة طهران، وبجهود رجال الإطفاء في هذا المركز تم احتواء الحريق ونقل الجرحى إلى المستشفى.

وكانت أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية في ايران عن اندلاع حريق في أحد مراكز أبحاث الاكتفاء الذاتي التابعة لحرس الثورة الاسلامية غرب طهران، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

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