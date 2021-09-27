  1. إيران
  2. السياسة
٢٧‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٢:٠٦ م

غربي طهران؛

استشهاد منتسبين في حريق مركز أبحاث الاكتفاء الذاتي التابع للحرس الثوري

استشهاد منتسبين في حريق مركز أبحاث الاكتفاء الذاتي التابع للحرس الثوري

أعلنت دائرة العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية الإيرانية عن استشهاد منتسبين مصابين في الحريق الذي اندلع بمركز أبحاث الاكتفاء الذاتي التابع للحرس الثوري الإيراني في غرب طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية في بيان اصدرته أعلنت عن "وفاة 2 من أصل 3 كانوا قد تعرضوا لاصابات إثر حريق اندلع بأحد مراكزنا البحثية غربي العاصمة طهران".

واندلع حريق مساء الأحد في أحد مراكز أبحاث الاكتفاء الذاتي التابعة لحرس الثورة الاسلامية في غرب العاصمة طهران، وبجهود رجال الإطفاء في هذا المركز تم احتواء الحريق ونقل الجرحى إلى المستشفى.

وكانت أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية في ايران عن اندلاع حريق في أحد مراكز أبحاث الاكتفاء الذاتي التابعة لحرس الثورة الاسلامية غرب طهران، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

/انتهى/

رمز الخبر 1918328
https://ar.mehrnews.com/news/1918328/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 6 + 3 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات