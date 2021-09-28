الخطوات التبيينية تجهز على مخططات العدو الدعائية ضد الرأي العام الإيراني/تسجيل 289 حالة وفاة بكورونا

قائد الثورة: الخطوات التبيينية تجهز على مخططات العدو الدعائية ضد الرأي العام الإيراني

أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى سماحة السيد علي الخامنئي، أن الخطوات التبيينية من شأنها الإجهاز على مخططات العدو الدعائية التي تتربص لاستهداف الرأي العام الإيراني وحرفه عن مساره والتأثير عليه بكل الأشكال المتاحة.

عقب نشر تقرير غير دقيق لمدير العام للوكالة الذرية؛ كمالوندي: على الوكالة ألا تعطل العملية البناءة بتقارير متحيزة

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية معلنا الاحتجاج على التقرير الكاذب لـ "غروسي": على الوكالة ألا تدمر العملية البناءة بتقارير هادفة ومتحيزة.

وزير الخارجية الايراني: باريس اعلنت استعدادها الجاد لتطوير العلاقات الثنائية

اشار وزير الخارجية الايراني إلى انتقاده الشديد لوزير الخارجية الفرنسي لتقاعس الدول الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، قائلاً ان باريس اعلنت عن استعدادها الجاد لمراجعة العلاقات الثنائية وتطويرها بين البلدين.

قائد عمليات الغرب بالجيش الايراني: الجيش يقوم بالتدابير اللازمة على الحدود الايرانية العراقية لتسهيل عملية دخول الزوار

اعلن قائد عمليات الغرب بالجيش الايراني العميد، فرهادآریانفر، عن اتخاذ التدابير اللازمة من قبل الجيش على حدود الشلامجة وجذابة حتى يتمكن الزائرين من دخول البلاد بصحة جيدة.

وزير الداخلية الايراني لنظيره التركي: ارساء الامن والاستقرار في المنطقة مسؤولية مشتركة للبلدين

اكد وزير الداخلية الايراني، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي، ان ارساء الأمن الداخلي في المنطقة مسؤولية مشتركة للبلدين.

غريب آبادي مخاطبا أميركا والترويكا الأوروبية؛ لا يمكن أن تبقوا صامتين بوجه التخريب وتتوقعوا رقابة المواقع الحسّاسة بإيران

ردّ سفير إيران الدائم لدى المنظمات الدولية، على تصريحات أميركا وثلاث دول أوروبية، قائلا: إن الوكالة الدولية للطاقة وأميركا والدول الأوروبية الثلاث يجب أن تعلم أنها لا تستطيع الصمت في وجه التخريب وتتوقع رقابة المواقع الحسّاسة بإيران.

عبر تغريدة له؛ تخت روانجي: خطاب رئيس الوزراء الإحتلال عن إيران كان مليئا بالأكاذيب

اعلن السفير ومندوب ايران لدى منظمة الامم المتحدة ان الخوف من إيران في الأمم المتحدة بلغ ذروته وخطاب رئيس الوزراء الاحتلال بشأن إيران كان مليئاً بالأكاذيب.

الصحة الايرانية: تسجيل 289 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية عن تسجيل 14 ألفا و 470 إصابة و289 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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