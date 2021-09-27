حزب الله يستنكر مؤتمر اربيل ويشيد بالإجراءات القضائية العراقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حزب الله في لبنان اصدر اليوم الاثنين بياناً استنكر من خلاله مؤتمر التطبيع مع العدو الإسرائيلي الذي عقد في مدينة أربيل العراقية

ورأى حزب الله في المؤتمر محاولة فاشلة للترويج لثقافة الحوار مع العدو وئدت في مهدها.

ورحب حزب الله بالمواقف الرسمية والسياسية والشعبية والدينية الرافضة بقوة لكل أشكال التطبيع مع العدو.

واشاد بالإجراءات القضائية العراقية التي جرّمت هؤلاء المطبّعين الأمر الذي يعكس وعياً مميزاً عند الشعب العراقي ومكوناته السياسية ومناعته الوطنية ضد مشروع التطبيع في الشرق الأوسط.

واشار حزب الله إلى ثبات الشعب العراقي على موقفه القوي في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

ويوم السبت الماضي عقد في اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق، مؤتمر ضم شخصيات عشائرة واكاديمية دعا للتطبيع مع إسرائيل، وهو ما رفضته الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، التي اعلنت بدورها إبعاد الذين حضروا المؤتمر خارج كردستان العراق./انتهى/