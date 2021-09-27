باحثون إيرانيون ينتجون 7 مكملات غذائية وعقاقير بروبيوتيك للإنسان والحيوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه يلعب استخدام المكملات الغذائية وأدوية البروبيوتيك لأنواع مختلفة من الماشية والدواجن والحيوانات المائية دورًا مهمًا في تحسين صحتهم وتوفير الغذاء الصحي للمجتمع.

وفي هذا السياق دخلت شركة إيرانية معرفية في هذا المجال، ومن خلال إنتاج سبعة منتجات رئيسية وكبيرة من البروبيوتيك الحيواني والبشري، لعبت دورًا مهمًا في تقليل اعتماد البلاد على واردات هذه المنتجات من الخارج.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المعرفية علي أصغر دهقان: "تنتج هذه الشركة مجموعة متنوعة من المكملات الغذائية والعقاقير بروبيوتيك في مجالات الطب البيطري (الماشية والدواجن وتربية الأحياء المائية والخيول والحيوانات الأليفة) والصناعات البشرية والغذائية، وتشمل منتجات الشركة المواد الخام للصناعات الغذائية والدوائية وكذلك المنتجات النهائية في جميع المجالات.

وتحدث الناشط التكنولوجي عن مقارنة المنتجات التي تنتجها هذه الشركة بشركات أجنبية وأمثلة مماثلة قائلا: "خلال السنوات الماضي ، تمت مقارنة جميع منتجات الشركة في جميع المجالات بالمنتجات الأجنبية".

وأعرب عن سعادته بأنه "بالمقارنة مع منتجات البروبيوتيك للشركة، فهي تتمتع بالعديد من المزايا مقارنة بالعديد من المنتجات الأجنبية".

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