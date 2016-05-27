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٢٧ مايو ٢٠١٦ - ١٢:٠٠

الباحثون الايرانيون يتمكنون من انتاج دواء من الاعشاب لمعالجة الاكتئاب

الباحثون الايرانيون يتمكنون من انتاج دواء من الاعشاب لمعالجة الاكتئاب

نجح باحثون ايرانيون في احدى شركات البحث العلمي في ايران في صناعة دواء مضاد للاكتئاب يدعى "ديبروهيرب".

وأفادت وكالة مهر للانباء ان لاله حجازي المديرة التنفيذية لشركة باریج اسانس ذكرت خلال لقائها مدير صندوق الابداع والتنمية للشركة ، عقب مراسم افتتاح خط إنتاج ادوية الاعشاب : ان شركة باریج اسانس ،كشركة للبحث العلمي، هي اول شركة ناشطة معروفة من قبل ادارة الشؤون العلمية والتكنلوجية في مكتب الرئاسة الايرانية . 

وأضافت : ان هذا المشروع هو مشروع تنموي يدعمه صندوق الابداع والتنمية ،  مشيرةً الى البدء عبر مخصصات المشروع في التخطيط بغية انتاج منتجات علمية.

ولفتت حجازي الى ان الشركة تمكنت من انتاج دواء لعلاج الاكتئاب"ديبروهيرب" والحساسية ، مشيرة الى دخول هذه المنتجات الى السوق قريباً.

وتابعت : ان الشركة لديها حاليا 108 منتج، و يتم تصدير60% من المنتجات الدوائية إلى جميع البلدان.

وقالت حجازي : ان من الأدوية التي يتم إنتاجها من الأعشاب الطبية مرهم " لکورکس" لعلاج الالتهابات.انتهى/

 

رمز الخبر 1862866

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