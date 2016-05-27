الباحثون الايرانيون يتمكنون من انتاج دواء من الاعشاب لمعالجة الاكتئاب

وأفادت وكالة مهر للانباء ان لاله حجازي المديرة التنفيذية لشركة باریج اسانس ذكرت خلال لقائها مدير صندوق الابداع والتنمية للشركة ، عقب مراسم افتتاح خط إنتاج ادوية الاعشاب : ان شركة باریج اسانس ،كشركة للبحث العلمي، هي اول شركة ناشطة معروفة من قبل ادارة الشؤون العلمية والتكنلوجية في مكتب الرئاسة الايرانية .

وأضافت : ان هذا المشروع هو مشروع تنموي يدعمه صندوق الابداع والتنمية ، مشيرةً الى البدء عبر مخصصات المشروع في التخطيط بغية انتاج منتجات علمية.

ولفتت حجازي الى ان الشركة تمكنت من انتاج دواء لعلاج الاكتئاب"ديبروهيرب" والحساسية ، مشيرة الى دخول هذه المنتجات الى السوق قريباً.

وتابعت : ان الشركة لديها حاليا 108 منتج، و يتم تصدير60% من المنتجات الدوائية إلى جميع البلدان.

وقالت حجازي : ان من الأدوية التي يتم إنتاجها من الأعشاب الطبية مرهم " لکورکس" لعلاج الالتهابات.انتهى/