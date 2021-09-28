إطلاق نظام للإجابة على استفسارات وأسئلة الرعايا الإيرانيين في الخارج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلنت إدارة العلاقات العامة بوزارة الخارجية في بيان له اليوم الثلاثاء عن إطلاق نظام للرد على أسئلة الإيرانيين في الخارج يسمى "نظام الأسئلة" لحل المشكلات وإحالتها إلى الجهات المختصة والمعنية..

وأشارت في البيان الى أن المواطنين الذين يعيشون في الخارج يعملون في شكل محادثة أو حجز تذاكر دون اتصال بالإنترنت تحت إشراف أمانة المجلس الأعلى للإيرانيين في الخارج ومستعدة للإجابة على أسئلة وطلبات المواطنين الإيرانيين داخل وخارج البلاد في مجال الشؤون القنصلية، بما في ذلك إصدار جوازات السفر في الخارج، التأشيرة، الدعم القضائي والقنصلي (شؤون السجناء بالخارج)، الأمور المتصلة بالتجنيد العسكري، السجلات والأحوال المدنية، شؤون الطلاب بالخارج، المصادقة على الوثائق، وغيرها.

/انتهى/