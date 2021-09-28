خاجي: ايران تؤكد ضرورة رفع العقوبات الجائرة عن الشعب السوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المبعوثة الخاصة لوزارة الخارجية النرويجية لشؤون العراق وسوريا، السيدة هيلدا هارالدستات، اجرت اليوم الثلاثاء محادثات هاتفية مع كبير مستشاري وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي، تناولت اخر التطورات في سوريا.

وشدد خاجي على ضرورة رفع العقوبات الجائرة عن الشعب السوري، ودعا المجتمع الدولي إلى الاهتمام بمحنة شعب هذا البلد، وتكثيف نقل المساعدات الإنسانية إلى السكان في جميع أنحاء سوريا، وإعادة إعمارها، وتوفير الارضية لعودة اللاجئين السوريين الى وطنهم.

ودعا خاجي لرفع العقوبات المفروضة على الحكومة السورية وعدم تسييس توزيع المساعدات الإنسانية عاملاً في تفاقم الوضع الصعب للشعب السوري.

ومن جهتها عبرت المبعوثة الخاصه لوزارة الخارجية النرويجية، عن تقديرها لجهود الجمهورية الاإسلامية الايرانية في تسهيل المحادثات والتسوية السياسية للازمة السورية، لا سيما في إطار عملية استانا، وقالت إن النرويج ونظرا لعضويتها غير الدائمة في مجلس الامن الدولي، تولي اهمية بالغة لدفع العملية السياسية، لا سيما في إطار اللجنة الدستورية.

واكد الجانبان في هذه المباحثات على ضرورة مواصلة مكافحة الارهاب في سوريا والمنطقة./انتهى/