وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن كبير مستشاري الخارجية الإيرانية، علي أصغر خاجي، أكد في تصريح له بعد لقائه الوفد الروسي المشارك في مباحثات استانا حول سوريا أن إيران وروسيا لديهم رؤى مشتركة حول الوضع السوري، قائلاً: "ناقشنا كل المواضيع التي تتعلق بسوريا بشكل جيد جدا ووجهة نظرنا متقاربة مع الجانب الروسي، وهناك رؤى مشتركة ستنعكس في البيان النهائي".

وتبدأ الجولة الـ18 من محادثات أستانا حول سوريا في عاصمة كازاخستان، نور سلطان، حيث يشارك كبير مستشاري الخارجية الإيرانية، علي أصغر خاجي، في المحادثات مندوبا عن الجمهورية الإسلامية فيما يمثل سوريا مساعد الخارجية أيمن سوسان.

/انتهى/