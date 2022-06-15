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١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٧:١١ م

خاجي:

إيران وروسيا لديهم رؤى مشتركة حول الوضع السوري

إيران وروسيا لديهم رؤى مشتركة حول الوضع السوري

أكد كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني، والمشارك في مباحثات آستانا حول التسوية السورية، علي أصغر خاجي، أن إيران وروسيا لديهم رؤى مشتركة حول الوضع السوري، واصفاً الاجتماع مع الوفد الروسي بالممتاز.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن كبير مستشاري الخارجية الإيرانية، علي أصغر خاجي، أكد في تصريح له بعد لقائه الوفد الروسي المشارك في مباحثات استانا حول سوريا أن إيران وروسيا لديهم رؤى مشتركة حول الوضع السوري، قائلاً: "ناقشنا كل المواضيع التي تتعلق بسوريا بشكل جيد جدا ووجهة نظرنا متقاربة مع الجانب الروسي، وهناك رؤى مشتركة ستنعكس في البيان النهائي".

وتبدأ الجولة الـ18 من محادثات أستانا حول سوريا في عاصمة كازاخستان، نور سلطان، حيث يشارك كبير مستشاري الخارجية الإيرانية، علي أصغر خاجي، في المحادثات مندوبا عن الجمهورية الإسلامية فيما يمثل سوريا مساعد الخارجية أيمن سوسان.

/انتهى/

رمز الخبر 1924557
https://ar.mehrnews.com/news/1924557/

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