علي اصغر خاجي يدعو لتسريع نقل المساعدات الإنسانية الدولية إلى سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "علي أصغر خاجي" كبير مستشاري وزيرة الخارجية الايرانية للشؤون السياسية الخاصة، و"جير بيدرسون" المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى سوريا، بحثا آخر التطورات على الساحة السياسية والميدانية في هذا البلد وتقييم وتبادل وجهات النظر.

وشدد الجانبان في هذه المباحثات على ضرورة عقد الاجتماع السادس للجنة الدستورية السورية في جنيف لدفع حل الأزمة السورية عبر آلية سلمية.

واعرب خاجي عن معارضته لعقوبات الدول الغربية وضغوطها على الحكومة السورية ، واشار الى الظروف المعيشية الصعبة للشعب السوري وتصاعد أزمة كورونا، ودعا إلى زيادة وتسريع نقل المساعدات الإنسانية الدولية إلى هذا البلد.

وبدوره اعرب بيدرسون عن تقديره لتعاون الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عملية الحل السلمي للأزمة السورية، وقدم تهانيه أيضًا بمناسبة بدء عمل الحكومة الجديدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعا إلى استمرار وتعميق التعاون بين الجانبين./انتهى/