كبير مساعدي وزير الخارجية: على امريكا ان تغادر الاراضي السورية

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية الخاصة "علي اصغر خاجي" ندّد بالتواجد الامريكي اللاقانوني ودعم واشنطن للجماعات الارهابية في سوريا وسرقتها للبترول السوري، مؤكدا على ضرورة انسحاب واشنطن ومواصلة الحرب ضد الارهاب حتى اقتلاعه من الاراضي السورية نهائيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى اليوم بين "خاجي" والمنسق الياباني الخاص للشؤون السورية "اكيرا انجو" حيث استعرض الجانبان اخر التطورات في سوريا ومنها الاجتماع الاخير للجنة الدستورية وعملية المفاوضات في صيغة استانا والوضع في ادلب وشرقي الفرات والبرامج الانسانية في هذا البلد.

وفيما اعلنا عن تاييدهما لعقد الاجتماع الثالث للجنة الدستورية في جنيف؛ دعا كل من خاجي و"انجو" الى مواصلة الحوار والعملية السياسية لاسيما في اطار هذه اللجنة.

وكما تطرق الجانبان الايراني والياباني الى الظروف الانسانية العصيبة الناجمة عن تفشي وباء كورونا في سوريا، وطالبا المجتمع الدولي بارسال مزيد من المساعدات الاغاثية الى هذا البلد.

ونوّه كبير مساعدي وزير الخارجية بالمواقف المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية بشان ضرورة الحل السياسي للازمة الراهنة في سوريا ودعم "الحوار السوري - السوري" في اطار مهام اللجنة الدستوية، مطالبا بوضع حدّ للتدخلات الاجنبية في اداء هذه اللجنة.

ورحب خاجي بتنمية التعاون بين ايران واليابان في المنطقة، داعيا الى الاستمرار في ارسال المساعدات الانسانية من جانب الاخيرة الى كافة الاراضي السورية ومعلنا استعداد ايران للتعاون في هذا الخصوص.

بدوره، نوه المبعوث الياباني بالدور الايراني البارز في سياق حل الازمة السورية، كما اشاد بجهود الدول الراعية للمفاوضات في استانا لارساء السلام في سوريا./انتهى/